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11 октября • обновлено в 17:21
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"Надписи на дверях и угрозы расправы": в Киеве группа детей издевалась над девочкой

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В Киеве мама девочки пожаловалась на то, что над ее дочерью систематически издевалась группа детей, а родители школьников "набросились с кулаками" на женщину и ее мужа.

Об этом сообщила пострадавшая жительница столицы Анна Гридасова на странице "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook. По ее словам, травля происходила на протяжении лета и начала осени.

"Мою дочь (ученицу седьмого класса), систематически травила группа детей в нашем дворе, "предводителем" которой являлась десятилетняя Ульяна К., ученица пятого класса школы №46 Соломенского района города. Систематические оскорбления, угрозы физической расправы, надписи на двери подъезда – вот не полный перечень того, с чем мы пытались безуспешно бороться на протяжении четырех месяцев", – написала женщина.

В Киеве группа детей издевалась над девочкой. Иллюстрация

В Киеве группа детей издевалась над девочкой. Иллюстрация

Мать девочки отметила, что вместе с мужем решила поговорить с родителями школьников, но, когда они вышли во двор, беседу начала именно мама Ульяны К.

"А дальше агрессивные наезды, угрозы, и наконец они кинулись на нас с кулаками! На "разборки" эти "родители" вышли вместе с детьми! Старшая дочь активно принимала участие в драке, а младшая наблюдала!" – подчеркнула Гридасова.

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По словам женщины, в результате ее толкнули так, что "треснула кость в ноге", разбили губу.

Она добавила, что семья уже написала заявление в полицию об избиении и в социальную службу по работе с несовершеннолетними. В школе маме девочки пообещали "разобраться".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске группу девушек-подростков обвинили в том, что они 8 октября избили и поиздевались над своей ровесницей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Агресивна дитина повинна братися на облік! з 10 річного віку в соціальній службі та примусово соціалізовуватися. Скільки вона забере "розвитку" у інших дітей. Якщо ж батьки так примусово виховують агресію щоб дитина усіх "строїла" та виїзджала на цьому в житті - штрафи.
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