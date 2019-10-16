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16 октября • обновлено в 12:42
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/ Криминал

"Крушил все топором": в Киеве мужчина устроил жесткое ЧП в жилом доме

1.7т Читать материал на украинском

В Соломенском районе Киева мужчину обвинили в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором "раскрошил" дверь соседа, а также сломал замок и камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Фучика, 17 в воскресенье вечером, 13 октября. Об этом сообщил пострадавший на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам мужчины, все началось с того, что другой сосед громко включил музыку, и пострадавший постучал ему по стене. После этого к мужчине прибежал житель дома с топором.

В Киеве мужчина устроил жесткое ЧП в жилом доме

В Киеве мужчина устроил жесткое ЧП в жилом доме

Скриншот

"Может, подумал, что музыка у меня играет, или просто сидел у того соседа (Который шумел. – Ред.). Топором он раскрошил мне всю дверь, сломал замок и камеру видеонаблюдения", – рассказал потерпевший.

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Он отметил, что на месте была полиция, но соседа не забрали в отдел. Мужчина добавил, что именно этот жилец дома – один из кандидатов на должность главы ОСББ.

По словам потерпевшего, после ЧП его семья боится за свои жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные привязали к дверям квартиры мужчины муляж гранаты, который пострадавший принял за настоящий боеприпас.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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