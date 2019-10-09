Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Дети вылазят из окон": в Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме

8.5т Читать материал на украинском

В Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме на Лесном проспекте, 15а.

Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Instagram. В сети появились соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, загорелась квартира на втором этаже. На место прибыли спасатели, медики и полицейские.

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме

"Дети вылазят из соседних окон, люди все вышли на улицу, пожарники на месте. Информацию о происшествии и о пострадавших устанавливаем", – говорится в посте.

Новости
В Днепре вспыхнул пожар в школе: подробности

По другой версии, пожар вспыхнул на улице Милютенко. Очевидцы говорят, что горел именно балкон одной из квартир. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Похоже, что виной этому является окурок, брошенный сверху", – отметили в посте.

В Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме

В Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме

Dtp.kiev.ua

Это случилось на Лесном проспекте, 15а

Это случилось на Лесном проспекте, 15а

Dtp.kiev.ua

Загорелась квартира на втором этаже

Загорелась квартира на втором этаже

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник утром, 10 сентября, в Шевченковском районе Киева, на улице Бакинской, вспыхнула пожар в жилом доме.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
24
0
Смешно
0
Интересно
25
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Нижний этаж + балкон.... попахивает свидомым коктейлем Молотова
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Какой ужас! Господи, спаси этих детей! Ради Русского мира, ради любви и добра, спаси!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel