"Дети вылазят из окон": в Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме

В Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме на Лесном проспекте, 15а.

Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Instagram. В сети появились соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, загорелась квартира на втором этаже. На место прибыли спасатели, медики и полицейские.

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме

"Дети вылазят из соседних окон, люди все вышли на улицу, пожарники на месте. Информацию о происшествии и о пострадавших устанавливаем", – говорится в посте.

По другой версии, пожар вспыхнул на улице Милютенко. Очевидцы говорят, что горел именно балкон одной из квартир. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Похоже, что виной этому является окурок, брошенный сверху", – отметили в посте.

В Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме Dtp.kiev.ua

Это случилось на Лесном проспекте, 15а Dtp.kiev.ua

Загорелась квартира на втором этаже Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник утром, 10 сентября, в Шевченковском районе Киева, на улице Бакинской, вспыхнула пожар в жилом доме.

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