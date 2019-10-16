"Дают фальшивые деньги и сбивают с толку": в Киеве раскрыли подлую аферистскую схему

В Киеве раскрыли подлую аферистскую схему. В воскресенье, 13 октября, на кассе одного из магазинов неизвестные якобы рассчитались фальшивой банкнотой номиналом 500 гривен.

По словам продавщицы, купюру было очень трудно отличить от оригинала. Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Отличить ее от оригинала очень трудно, поскольку под спектром просвечивается идеально, "шуршание" присутствует, водяной знак тоже. Казалось бы – как настоящая, но цвет лишь слегка заметен. Сам портрет отличается темным оттенком и имеет несколько другое выражение", – говорится в посте.

В Киеве раскрыли подлую аферистскую схему Киев Оперативный

Женщина отметила, что на фальшивость указал непонятный знак вместо надписи "500 грн", которая должна была появиться тогда, когда при хорошем освещении рассматриваешь "полоску пересечения денег".

"Расчет, как всегда, на отвлечение внимания – приходит и берет пачку сигарет. Дает купюру. И пока продавец отчисляет сдачу, его сбивают с толку и просят дать мелкими купюрами. Вот здесь уже внимание далеко не на 500 грн", – добавили в посте.

Продавец предположила, что именно эти фальшивые купюры продают и рекламируют в сети.

В Киеве раскрыли аферистскую схему Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском интернет-портале для объявлений обнаружили торговцев поддельными купюрами.

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