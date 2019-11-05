Пытался распродать госимущество: в Киеве задержали экс-замдиректора завода "Укроборонпрома"

В Киеве разоблачили бывшего замдиректора завода "Маяк", который пытался продать государственное имущество "Укроборонпрома" за $4,5 млн.

Он обещал руководителю коммерческой структуры помочь с разрешением на покупку имущества ЧАО "Завод Маяк" через систему электронных торгов. Официально за него должны были заплатить только $2 млн, а свое содействие он оценил еще в 2,5 млн, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части выгоду в сумме 200 000 долларов", – уточнили в спецслужбе.

Задержанный экс-замдиректора

Правоохранители начали обыски на заводе и проверяют причастность к сделке руководства предприятия.

Завод "Маяк" был основан в 1924 году, основная деятельность – выпуск звукозаписывающей аппаратуры и огнестрельного оружия. Входит в концерн "Укрборонпрома".

СБУ начала обыски

Как писал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.

Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.

Позже президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

Также Порошенко заявил, что уже запустили международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".

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