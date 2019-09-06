Пытался изнасиловать: в Киеве разыскивают опасного мужчину. Фото и приметы

В Киеве за попытку изнасилования Деснянское управление полиции разыскивает мужчину.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный". В сети появились фото подозреваемого (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На вид мужчине около 40 лет, рост – 180-185 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с залысиной.

В Киеве разыскивают мужчину за попытку изнасилования "Киев Оперативный"

Он может быть одет в рубашку светлого цвета в клеточку с короткими рукавами, синие джинсовые шорты, черные кроссовки с белой подошвой, а также иметь черную сумку через плечо.

В Киеве разыскивают мужчину за попытку изнасилования Киев Оперативный

Появились приметы подозреваемого Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, пьяный 19-летний житель села Малая Ольшанка (Киевская область) изнасиловал 15-летнюю девушку. А позже в Киеве в парке Андрея Малышко на глазах у 14-летней девочки изнасиловали ее 38-летнюю мать, угрожая ей ножом. ЧП произошло поздно вечером 5 сентября.

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