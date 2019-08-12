Пытались сбить машиной: в Киеве иностранцы устроили драку в ответ на замечание

В ночь на 12 августа в Киеве, на улице Бориса Гмыри, 6, между местными жителями и иностранцами возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина сделал замечание о громкой музыке в автомобиле граждан другой страны, а те попытались наехать на него.

Как сообщил "Информатор", вответ местный житель разбил лобовое стекло машины, после чего иностранцы устроили драку (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным полиции, гости страны, которые учатся и временно проживают в Украине, подъехали к дому и включили громкую музыку в своем авто. Житель Киева сделал замечание парням и девушкам в агрессивной форме.

Задержанный Информатор

Иностранцы отреагировали неадекватно и попытались наехать на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возмутившись, он разбил лобовое стекло в автомобиле.

После этого между оппонентами завязалась драка, в ходе которой двое местных жителей получили травмы: их госпитализировали.

Наряд патрульной полиции задержал одного из иностранцев, ведь он вел себя очень агрессивно.

Из автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные слова на английском и грозился убить мужчину — участника конфликта. Также один из иностранцев пытался выбить камеру из рук оператора издания и требовал прекратить съемку.

Правоохранители проверили гостей страны на драгере. Прибор показал, что в организме водителя авто 0.29 промилле алкоголя. Друзья задержанного, которые также были выпившими, уверяли журналистов и прохожих, что причина задержания — темный цвет кожи.

Люди Информатор

Полиция и иностранцы Информатор

Машина Информатор

Полиция и иностранец Информатор

Полиция Информатор

Авто полиции Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева, в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки, между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого двум мужчинам нанесли удары кухонными ножами и вилками.

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