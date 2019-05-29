ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Тысячи пьяных за рулем: патрульные обнародовали печальные данные по Киеву

396Читать материал на украинском

С начала нынешнего года патрульные Киева оформили 4629 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в Управлении патрульной полиции в столице, 414 водителей попадались за пьяное вождение два раза и 254 – трижды.

Так, одни автолюбители засветились, когда совершили наезд на препятствие. Других полицейским "сдали" очевидцы, которые заметили, что авто движутся с нарушениями. Были и такие, которые выдали себя тем, что во время движения не выключали поворотник, или в транспортном средстве не работала подсветка номерного знака.

Патрульные оформили 4629 протоколов за управление авто в нетрезвом виде

Патрульные оформили 4629 протоколов за управление авто в нетрезвом виде

Новости
Избивают и грабят детей: в Киеве группа школьников устроила беспредел

В патрульной полиции напоминают, что наказание за управление авто в нетрезвом виде предусматривает штраф 10,2 тыс. грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

За повторное нарушение в течение года – 20,4 тыс. грн штрафа и три года лишения права управления авто.

За три и больше – 40,8 тис. грн с запретом вождения на 10 лет.

Патрульные полицейские

Патрульные полицейские

infokava

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области легковой автомобиль врезался в мопед, на котором ехал 15-летний школьник с 7-летней сестричкой. Дети погибли на месте происшествия.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалВойна на дорогахНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтопатрульная полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-