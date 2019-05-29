Тысячи пьяных за рулем: патрульные обнародовали печальные данные по Киеву

С начала нынешнего года патрульные Киева оформили 4629 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в Управлении патрульной полиции в столице, 414 водителей попадались за пьяное вождение два раза и 254 – трижды.

Так, одни автолюбители засветились, когда совершили наезд на препятствие. Других полицейским "сдали" очевидцы, которые заметили, что авто движутся с нарушениями. Были и такие, которые выдали себя тем, что во время движения не выключали поворотник, или в транспортном средстве не работала подсветка номерного знака.

Патрульные оформили 4629 протоколов за управление авто в нетрезвом виде

В патрульной полиции напоминают, что наказание за управление авто в нетрезвом виде предусматривает штраф 10,2 тыс. грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

За повторное нарушение в течение года – 20,4 тыс. грн штрафа и три года лишения права управления авто.

За три и больше – 40,8 тис. грн с запретом вождения на 10 лет.

Патрульные полицейские infokava

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области легковой автомобиль врезался в мопед, на котором ехал 15-летний школьник с 7-летней сестричкой. Дети погибли на месте происшествия.

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