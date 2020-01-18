Украинцы массово гибнут в ДТП: пугающая статистика и причины смертей

Ежедневно в Украине десятки людей попадают в ДТП. При этом страна одна из самых травмоопасных во всей Европе. Страдают как пешеходы, так и водители. Чаще всего из-за нарушения элементарных правил. Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

В Управлении патрульной полиции Киева сообщили, что за прошедший год составили 11,6 тыс. протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 2019 году в Киеве полиция выявила более 11,6 тыс. пьяных водителей kp.md

В целом же количество "пьяных" ДТП с пострадавшими в столице в 2019 году выросло на 46% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорят официальные данные Департамента патрульной полиции.

ДТП с пострадавшими, совершенные нетрезвыми водителями. Данные за 2018 г. (МП) и за 2019 г. (ПП) Департамент патрульной полиции

Образ "опытного" нарушителя

Чаще всего пьяных водителей полиция выявляет в пятницу и субботу, в период с 23:00 до 02:00 часов. Львиная доля была выявлена полицейскими во время остановки за нарушения ПДД. Также копам помогают неравнодушные граждане. С их помощью было обнаружено около 15% нетрезвых водителей.

В полиции описали образ водителя, систематически попадавшегося патрульным за вождение в нетрезвом виде. В прошлом году таких в Киеве было более 1,6 тыс.

"Это – мужчина 30-35 лет, управляющий авто из недорогого сегмента. Большинство таких водителей во время составления протокола в основном ведут себя спокойно, так как понимают всю процедуру и свою ответственность, поскольку для них это не первый раз", – рассказал OBOZREVATEL спикер Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк.

Он добавил, что подавляющее число нетрезвых водителей объясняют свой поступок так: "Мне очень было нужно".

Процедура оформления

При обнаружении водителя с признаками опьянения патрульные предлагают ему пройти освидетельствование с помощью "драгера".

"В случае, если результаты прибора положительные и водитель с этим соглашается, составляются материалы по нарушению. Если не соглашается – его доставляют в медучреждение, где проводится аналогичная процедура", – отметил Мартынюк.

Он уточнил, что водитель может отказаться пройти освидетельствование на месте и в медицинском учреждении. Но тогда он несет ответственность, как и в случае управление авто в состоянии опьянения.

Обнаружение нетрезвого водителя

Возникает вопрос – почему в 2019 году в Киеве зафиксировано больше "пьяных" ДТП с пострадавшими?

Мартынюк связывает это с увеличением количества транспорта в городе, а также с более эффективной работой патрульных, которые стали внимательнее выявлять нарушителей.

Примеры "пьяных" ДТП в Киеве с начала года

1 января в Шевченковском районе на улице Тургеневской пьяный водитель устроил аварию, а потом вышел из авто и лег на землю, чтобы отдохнуть. В ДТП никто не пострадал.

От удара микроавтобус перевернулся

9 января нетрезвый мужчина совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода и повредил фасад здания Национальной филармонии Украины.

Лихач влетел в выступ подземного перехода

14 января в Святошинском районе пьяный мужчина за рулем Ssang Yong протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться с места происшествия, однако врезался в дерево.

Последствия "пьяного" ДТП

По данным патрульной полиции, больше всего нетрезвых водителей в 2019 году было выявлено в Днепровском районе Киева. Меньше всего – в Печерском (см. инфографику).

Больше всего нетрезвых водителей патрульные выявили в Днепровском районе

Напомним, что наказание за управление авто в нетрезвом виде предусматривает штраф в 10,2 тыс. грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

За повторное нарушение в течение года – 20,4 тыс. грн штрафа и три года лишения права управления авто.

За три и больше – 40,8 тис. грн с запретом вождения на 10 лет.

Но, как видим, это не останавливает водителей от "пьяной" езды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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