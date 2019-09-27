Полицейский влетел в остановку с людьми: новые факты о виновнике трагедии в Броварах

Масштабное ДТП в Броварах Киевской области, во время которого полицейский влетел в остановку с людьми, вызвало большой резонанс. OBOZREVATEL публикует подробности ЧП.

Наш источник сообщил, что за рулем Opel находился полицейский взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области Роман Ф. По данны СМИ, в его крови было более двух промилле алкоголя.

Несколько дней назад правоохранителю исполнилось 23 года. По данным инсайдера, в момент ДТП молодой человек находился вне службы и без оружия. В Нацполиции Роман служит с 2015 года.

ДТП в Броварах

В декларации полицейского за 2018 год указано, что его семья владеет двумя жилыми домами и несколькими земельными участками в с. Зазимье под Киевом общей площадью более 14 000 м кв. (из них 1000 м. кв – в собственности Романа Ф.).

Из доходов полицейский указал зарплату за год в размере 101 тыс. грн и 27 грн, полученные от продажи автомобиля – его марка не указывается.

ДТП в Броварах

ДТП в Броварах

По данным Государственного бюро расследований, в результате ДТП в Броварах пострадали велосипедист и супружеская пара. По информации OBOZREVATEL, 67-летнего мужчину зовут Сергей Кохан, он получил тяжелые травмы, его 64-летняя супруга Галина погибла на месте ДТП.

Сергей Кохан с женой Галиной

ДТП в Броварах

Автомобиль, которым управлял полицейский Вадим Дахно

Семья полицейского имеет несколько участков в с. Зазимье Киевской области Google. Maps

По данным жителей Броваров Галина Викторовна Кохан – школьный учитель математики. "Прекрасный педагог. Любящая мама и бабушка", – оставила комментарий в Facebook Оксана Слюсар.

В соответствии со ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Видео момента ДТП 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

После этого руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Расследованием уже занялось ГБР.

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