"Пьяное кунг-фу": в Киеве "Биба и Боба" жестоко избили полицейских

В Киеве в ночь на 4 июня двое пьяных мужчин крушили чужие припаркованные авто и набросились с кулаками на полицию.

Инцидент произошел в Подольском районе на ул. Кирилловская, пишут на сайте "Киев Оперативный"(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"Биба и Боба" набросились на патрульных полицейских с кулаками. Компания из двух мужчин немного перебрала с алкоголем и начала трощить припаркованные во дворе автомобили. Как только к нетрезвым дебоширам приблизилась полиция, мужчины решили показать свои умения "пьяного кунг-фу" на правоохранителях", ― рассказали подробности в издании.

"Киев Оперативный"

"Киев Оперативный"

"Киев Оперативный"

"Киев Оперативный"

"Киев Оперативный"

"Киев Оперативный"

Правоохранители дали отпор нарушителям, но в ходе драки один из полисменов получил рваную рану на руке.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве произошла драка с перестрелкой из-за застройки на Осокорках.