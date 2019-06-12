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/Криминал

"Пуля в лоб!" В Киеве пьяную толпу разогнали стрельбой. Фото

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В Киеве в Оболонском районе шумную компанию пьяных молодых людей разогнали выстрелом из пистолета.

Как сообщает в Facebook "ДТП. Киев" происшествие случилось в сквере у дома 7/5 по улице Архипенко.

"Это шикарно: бухали, шумели и получили с пневмата в лоб. Уже два часа как люди официально отдыхают (спят!), но на всех лавочках сквера, под окнами отдыхающих, продолжается алкофестиваль. Он был закончен ровно в полночь, когда одному из бухающих, со стороны дома, в лоб прилетел заряд из пневматического пистолета", – сказано в сообщении.

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В Киеве произошла стрельба в кафе: есть пострадавший

Отмечается, что пострадавшему вызывали скорую, которая доставила его в больницу. Предварительно мужчина получил сотрясение мозга.

Полиция начала расследование, чтобы найти стрелка.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина угрожал пистолетом прохожим, которые попросили его следить за своей собакой. Угрожавший мужчина может являться сотрудником правоохранительных органов, однако официально эти данные не подтверждены.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
полициястрельбаалкоголь
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Краснова Светлана
Краснова Светлана
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