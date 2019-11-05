"Пуля срикошетила": раскрыты все подробности убийства ребенка полицией под Киевом

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе (Киевская область) внезапно переквалифицировали с умышленного на убийство по неосторожности. Это объяснили тем, что пуля срикошетила.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга по результатам досудебного расследования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась между двумя домами. Пуля пролетела 52 м, попала в камень, срикошетила, пролетела 33 м и попала в голову мальчика", – сказал Труба.

Погибший под Киевом мальчик Кирилл Тлявов

По его словам, правоохранителю сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности.

Остальным четырем участников события также объявлены окончательные подозрение. В частности, речь идет о грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц с применением огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Примечательно, что мальчика доставили в больницу около 16:00, но пулю врачи обнаружили только в 23:30.

Труба добавил, что оружие, которым был совершен выстрел, не нашли, и заверил, что это никак не повлияло на ход расследования.

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