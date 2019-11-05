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5 ноября • обновлено в 17:40
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"Пуля срикошетила": раскрыты все подробности убийства ребенка полицией под Киевом

13т Читать материал на украинском

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе (Киевская область) внезапно переквалифицировали с умышленного на убийство по неосторожности. Это объяснили тем, что пуля срикошетила.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга по результатам досудебного расследования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась между двумя домами. Пуля пролетела 52 м, попала в камень, срикошетила, пролетела 33 м и попала в голову мальчика", – сказал Труба.

Погибший под Киевом мальчик Кирилл Тлявов

Погибший под Киевом мальчик Кирилл Тлявов

По его словам, правоохранителю сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности.

Остальным четырем участников события также объявлены окончательные подозрение. В частности, речь идет о грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц с применением огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

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Примечательно, что мальчика доставили в больницу около 16:00, но пулю врачи обнаружили только в 23:30.

Труба добавил, что оружие, которым был совершен выстрел, не нашли, и заверил, что это никак не повлияло на ход расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Политика Другая
Политика Другая
В СССР в милицию брали только после срочной службы. Просто вернуть эту норму и они станут адекватнее
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ttt ta
ttt ta
"оружие, которым было совершено выстрел, не нашли" аххахахаха!
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Дуже сумно, що ті, хто повинен захищати, вбивають.
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