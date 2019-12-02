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2 декабря • обновлено в 08:32
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/ Криминал

Пуля пробила шею: появились подробности убийства маленького сына депутата

8.2т
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В лобовое стекло Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, произвели выстрел, когда машина остановилась на светофоре.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники. Соболев успел наклониться, а пуля прошла к заднему сидению и попала в шею трехлетнего малыша Саши.

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По данным источника, во время расстрела, кроме Соболева с сыном, в машине была супруга политика и ее знакомая.

"Соболев наклонился, а пуля прошла к заднему сидению и попала в ребенка", – добавил источник.

Появились подробности убийства маленького сына депутата

Появились подробности убийства маленького сына депутата

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. В результате покушения водитель остался жив, но погиб его 3-летний ребенок.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Покушение на Соболева
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
Не хилая такая тачка у укродепутата! Теперь лобовое менять, в химчистку, кровь отмывать. А это всё денег стоит. Надо помочь депутату )
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Хо Хол
Хо Хол
Пoкa cтpaнa пoгpужaeтcя в пучину хaoca, выcтpeлы и взpывы гpaнaт, c зaкaзными убийcтвaми и пoдpывaми aвтo cтaнoвятcя нopмoй - aвaкoв тpoльбacит в фeйcбукe poccийcких пoлитикoв. Циpк, a нe cтpaнa.
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3
1
Исаев Максим
Исаев Максим
Вытиран ато стрелял, для них детей убивать - обычное дело!
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3
2
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Исаев Максим, иссысь уже, он сам отклонился.
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1
1

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