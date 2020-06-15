Протесты на суде по Стерненко: Крищенко заявил об отстранении двух полицейских

Полиция Киева отстранила от службы двух правоохранителей, которые могли избить участника протестов под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Будет проведено служебное расследование, заявил "Украинской правде" глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, я назначил служебную проверку. Эти два человека отстранены от несения службы", – сказал он.

Избиение под Шевченковским райсудом Киева

После расследование материалы передадут Государственному бюро расследований.

Крищенко призвал СМИ предоставить им больше фото и видео инцидента или публично обнародовать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Шевченковский районный суд избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Под зданием суда собрались люди в поддержку Стерненко. Произошли стычки с правоохранителями, в результате которых были задержаны пять человек.