Протащил 50 метров: в центре Киева "неадекватный" водитель насмерть сбил ребенка

В Киеве 24 июля "неадекватный" водитель сбил ребенка на бульваре Леси Украинки.

По данным dtp.kiev.ua, машина протащила девочку после столкновения еще 50 метров. Ребенок умер в скорой. (Также опубликовано видео с места происшествия. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

По словам очевидцев, внедорожник "летел" на красный свет. В это время мать с девочкой переходила дорогу.

По данным "Информатор", водитель сбил девочку на автомобили Hummer, после чего пытался скрыться с места происшествия.

"Информатор"

Водитель снял номера с машины, но патрульные нашли его и задержали возле конференц центра "Парус". По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у мужчины нет.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Киеве в районе станции метро "Дорогожичи" автомобиль влетел в толпу людей на тротуаре, в результате чего погиб один человек. Позже в Черкассах машина задавила мать с ребенком.