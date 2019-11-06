Протаранил такси и скрылся: в центре Киева пьяный водитель авто устроил жесткое ДТП

В среду утром, 6 ноября, в Печерском районе Киева, внедорожник Honda выехал на встречную полосу Парковой дороги, протаранил в лоб такси Bolt с пассажиром и скрылся с места аварии.

Владелец машины был с признаками алкогольного опьянения, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около 05:40 авто службы Bolt остановилось возле светофора на Парковой дороге. Тогда, по словам пассажира, с аллеи Героев Крут на большой скорости вылетел Honda и протаранилтакси в лоб.

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В результате столкновения внедорожник отбросило на тротуар, но после этого он быстро скрылся с места ДТП, оставив на Парковой дороге передний номерной знак.

Патрульная полиция начала розыск автомобиля и спустя десять минут обнаружили его бульваре Дружбы народов. Машина стояла на парковке АЗС "SOCAR". В салоне спал пассажир, а рядом находился владелец авто с явными признаками алкогольного опьянения.

Он утверждал, что за рулем его не было, но путался в показаниях. Сначала мужчина рассказал, что в аварию на его транспортном средстве попал кто-то другой и он ничего не знает. А после – придумал новую версию, согласно которой сел в уже поврежденную машину возле заправки и управлял ею только во время движения по парковке.

От прохождения теста на драггере мужчина отказался.

В Киеве внедорожник Honda выехал на встречную полосу Парковой дороги, протаранил такси Bolt с пассажиром и скрылся Информатор

Владелец авто был с признаками алкогольного опьянения Информатор

В Киеве внедорожник Honda выехал на встречную полосу Парковой дороги, протаранил такси Bolt с пассажиром и скрылся Информатор

Владелец авто был с признаками алкогольного опьянения Информатор

В Киеве внедорожник Honda выехал на встречную полосу Парковой дороги, протаранил такси Bolt с пассажиром и скрылся Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще двое – пострадали. В сети появилось видео момента столкновения двух автомобилей.

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