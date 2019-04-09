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/Криминал

Прострелили глаз и шею: в Киеве посреди улицы произошла стрельба

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В Киеве в Голосеевском районе вечером 8 апреля конфликт двух компаний закончился стрельбой и серьезными травмами. Мужчины повздорили из-за того, что один случайно толкнул второго на тротуаре.

После словесной перепалки один их участников ссоры достал травматическое оружие и выстрелил в оппонентов, пишет "Информатор".

"Одному парню пуля попала в шею, а его товарищу прострелили глаз. После этого компания скрылась в неизвестном направлении. На место вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали в больницу", – уточнили в СМИ.

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Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

"Информатор"

Личность стрелявшего неизвестна – его разыскивают правоохранители. Сообщается также, что ЧП произошло на ул. Максимовича.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве женщина начала стрелять в своего мужа, потому что он был пьяным. Мужчина получил травмы живота и руки.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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