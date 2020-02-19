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19 февраля • обновлено в 15:27
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/ Криминал

Проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве: за громкое дело взялся Верховный Суд

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Верховный Суд Украины открыл производство относительно законности переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве и присвоения им имен лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщила юрист, мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной – Елена Бережная на свой странице в Facebook. Она завила, что будет и дальше "отстаивать законное решение суда первой инстанции" (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца страницы).

"Наконец Верховный Суд прислал решение об открытии производства по нашей кассационной жалобе на постановление Шестого апелляционного административного суда по делу о переименование проспектов Московского и имени генерала Николая Ватутина на Бандеры и Шухевича!" – написала женщина.

Бандера и Шухевич

Бандера и Шухевич

Так, в тексте решения действительно говорится следующее: "Открыть кассационное производство по жалобе общественной организации "Антифашистская правозащитная лига" на постановление Шестого апелляционного административного суда от 9 декабря 2019 года в деле №826/11910/16".

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Решение Верховного Суда Украины

Решение Верховного Суда Украины

Facebook/Елена Бережная

Решение Верховного Суда Украины

Решение Верховного Суда Украины

Facebook/Елена Бережная

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Окружной административный суд Киева 25 июня 2019 года отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Бандеры и Шухевича.

  • Окружной административный суд (ОАС) объяснил причину отмены переименования.

  • Руководитель Офиса президента Андрей Богдан сказал, что вопрос переименования Московского проспекта в Киеве на проспект Бандеры стоит вынести на референдум. Украинцы заявили, что судебную отмену переименования проспектов стоит обжаловать.

  • Шестой апелляционный административный суд Киева 28 октября 2019 года рассмотрел апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина. В помещении произошла жестокая драка.

  • Апелляционный суд 9 декабря 2019 года признал переименование проспектов Московского и Генерала Ватутина в честь лидеров ОУН-УПА Бандеры и Шухевича в Киеве законным.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И в каждом музее открыть ЗАЛ УПА
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Ну коли такі бєрєжні угомоняться?Втратила дочку - можливо треба подумати за що така кара?
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фил филька
фил филька
ну ведь эти челы реально на фашиков работали. этого же даже сами упоротые не отрицают. особенно те которые истинные чубатые арийцы))
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
фил филька, самая бльшая беда, что чубатые арийцы не только не отрицают, но и действуют так же . Вспомните суды и как они там себя вели, это же дикари !
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2
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Roma Roma
Roma Roma
фил филька, ну ты и упоротый! Он в концлагеря просидел, посмотри у кого и когда. Ты лутше рассуждал про Сталина жукова власова в конце концов! И там себе втихаря! Потому что ни пукнешь, то всё ни туда, да и воняет сильно
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