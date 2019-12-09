"Проспектам Бандеры и Шухевича – быть!" В Киеве суд принял патриотическое решение

Апелляционный суд признал переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве законным.

Соответствующее решение было принято 9 декабря. Об этом написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Проспект Бандеры и Шухевича в Киеве – быть! Мы выиграли в апелляционном суде", – подчеркнул он.

Как написало издание "РБК", таким образом суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспектов Бандеры и Шухевича. Он полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета и партии "Свобода" на решение Окружного админсуда Киева от 25 июня 2019 года.

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