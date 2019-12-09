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9 декабря • обновлено в 15:00
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"Проспектам Бандеры и Шухевича – быть!" В Киеве суд принял патриотическое решение

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Апелляционный суд признал переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве законным.

Соответствующее решение было принято 9 декабря. Об этом написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Проспект Бандеры и Шухевича в Киеве – быть! Мы выиграли в апелляционном суде", – подчеркнул он.

Как написало издание "РБК", таким образом суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспектов Бандеры и Шухевича. Он полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета и партии "Свобода" на решение Окружного админсуда Киева от 25 июня 2019 года.

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Автор
Яра Дорош
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фил филька
фил филька
"Шухевич занимал должность заместителя командира в 201-м охранном батальоне (Schutzmannschaft Battalion 201). Батальон находился в подчинении обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха. Личный состав батальона был одет в немецкую полицейскую униформу, без каких-либо национальных символов". Как упоротые оспорят сей исторический факт мне интересно))
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фил филька
фил филька
а в 1942 году советские партизаны против кого воевали? айяйяй.
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фил филька
фил филька
За 9 месяцев пребывания в Белоруссии, по собственным данным, «Украинский легион» (201-охранный батальон) уничтожил более 2000 советских партизан, потеряв 49 человек убитыми и 40 — ранеными.
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