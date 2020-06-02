Просила не убивать: пострадавшая девушка рассказала, как ее насиловали и избивали копы в Кагарлыке

По словам девушки, кроме Сергея Сулимы и Николая Кузива в участке были и другие полицейские

Девушка, которую полицейские в Кагарлыке избивали и насиловали, рассказала о пытках в полицейском участке.

О своих копах-мучителях пострадавшая сообщила в эфире телеканала "Украина". По ее словам, в участке, кроме подозреваемых – Сергея Сулимы и Николая Кузива, были еще полицейские.

"Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай про этот магазин". Говорю: "Я даже не знала, что ограбили или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?!". Там полицейскому говорит: "Давай, противогаз неси". Двери открыты были. И там же их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Одевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Потом я аж в штаны пописала – так испугалась. Разбил мне нос, кровь покапала", – вспоминала она.

Изнасилование в Кагарлыке

Девушка сообщила, что ее избивали даже в туалете: "ногами, кулаками, за волосы". Потом ее снова отвели в кабинет, где надели противогаз и заламывали руки. После избиений, ее приковали наручниками к батарее в коридоре.

"Там наставлял мне пистолет, говорит: "Сейчас колено прострелю!". Просила: "Только не убивайте!". Потом пришел Сергей с коньяком и курицей. Там они пили, пока я прикована была наручниками. Потом Сергей же давай ко мне… Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня… "Ну, что, будешь сегодня моя? Я тебя сегодня разорву! Этот Сергей заставлял меня, ну, пить. Там немного было уже коньяка", – делилась пережитым ужасом девушка.

По ее словам, в кабинете, где ее насиловали, находились Кузив и Сулима.

"В кабинете Коля сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел на диван белый, там белый же диван такой большой. Сел на тот диван: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял штаны и трусы свои. И насиловал", – говорила пострадавшая.

Девушка добавила, что ее насиловали три-четыре часа. Отпустили лишь тогда, когда она падала от бессилия.

"Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. "Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!". Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. "Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать". Видит, что уже никакая", – подытожила она.

Смотрите видео с 46:00

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