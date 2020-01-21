Прошел Иловайск и плен террористов: появились подробности убийства ветерана АТО под Киевом

В Киевской области застрелили участника боевых действий на Донбассе, ветерана АТО Ивана Иваненко.

Подозреваемым в убийстве оказался его друг, доброволец Валерий Кононенко, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что полиция остановила авто УАЗ в пгт Иванкив, где за рулем был пьяный Кононенко, а в салоне машины находилось тело убитого. Водитель признался, что совершил убийство, выстрелив в Иваненко из охотничьего оружия. При этом он якобы сам ехал сдаваться в полицию.

"При общении оказалось: он был в нетрезвом состоянии и увидели, что там в салоне находится еще один пассажир, который почему-то вообще не двигался… На вопрос, что случилось, рассказал: конфликт. В результате чего из охотничьего ружья выстрелил, кстати, на него документов нет и оно не зарегистрировано. Изъято, потому что, возможно, с какими-то еще криминальными событиями связано", – сообщил спикер Киевской областной полиции Николай Жукович.

Иван Иваненко Скриншот

Иван Иваненко Скриншот

Журналисты выяснили, что убитому Иваненко было 47 лет. У мужчины остались трое детей и мать, с которой он жил в селе Леоновка. В 2014 году он вместе Кононенко пошли добровольцами на фронт на Донбасс. При этом Иваненко пережил Иловайский котел и плен террористов. После возвращения с войны работал водителем.

"Они купались! Я его просила, как чувствовала, не уходи, сынок", – поделилась женщина, отметив, что не знает, что послужило причиной конфликта между бывшими сослуживцами.

Иван Иваненко Скриншот

Мать убитого Иваненко Скриншот

Соседи также положительно отзывались о погибшем.

"Всем помогал, хороший человек был. После АТО немного на нервах, но все равно добрый человек", – рассказала соседка Людмила.

Подозреваемый в убийстве Кононенко проживал в соседнем селе Феневичи. Вместе с Иваненко построили небольшую церковь.

"Я даже не верю, думаю, ошибка. Он всегда был на работе, когда началась война пошел в первых рядах в ВСУ, после того пришел домой и пошел снова. О нем ничего плохого не могу сказать", – рассказала председатель сельского совета Галина Козаченко.

Валерий Кононенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 19 января, около одного из кафе умер 32-летний ветеран АТО с колотой раной шеи.

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