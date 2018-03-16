Пропавшую в Киеве девушку нашли мертвой

В Святошинском районе Киева на территории стройки нашли тело подростка.

Погибшей оказалась разыскиваемая девушка, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения", – отмечают в соцсети.

В Киеве нашли тело девушки Facebook / Киев Оперативный

В Киеве нашли тело девушки Facebook / Киев Оперативный

В Киеве нашли тело девушки Facebook / Киев Оперативный

В Киеве нашли тело девушки Facebook / Киев Оперативный

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева нашли тело мужчины с перерезанным горлом.