Пропавшую в Киеве девушку нашли мертвой

В Святошинском районе Киева на территории стройки нашли тело подростка.
Погибшей оказалась разыскиваемая девушка, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения", – отмечают в соцсети.
В Киеве нашли тело девушки
Facebook / Киев Оперативный
В Киеве нашли тело девушки
Facebook / Киев Оперативный
В Киеве нашли тело девушки
Facebook / Киев Оперативный
В Киеве нашли тело девушки
Facebook / Киев Оперативный
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева нашли тело мужчины с перерезанным горлом.
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