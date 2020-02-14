Пропавший в Киеве парень с окрашенными волосами внезапно нашелся: ему "норм"

В сети появилась переписка якобы с пропавшим в Киеве несовершеннолетним парнем Александром Скубой, в которой тот заявлял, что ему все равно на собственные поиски. По словам юноши, он просто решил жить отдельно от родителей и арендовал квартиру.

Так, Скуба не возвращался домой близко 10 дней. Переписку опубликовали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

Переписка якобы с пропавшим в Киеве Александром Скубой

Приводим диалог между парнем и неизвестным человеком:

"– Тебя ищут везде.

– Знаю.

– И что? Пох*й?

– Ну, да.

– А родители?

– Живу "норм". Квартиру снимаю. А они для меня – в сторонке.

– А ищут зачем тебя тогда?

– Потому что я несовершеннолетний.

– Так напиши, что с тобой все "норм".

Примечательно, что на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook информация о розыске Скубы все еще была актуальной 14 февраля, после публикации соответствующей переписки.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киева объявила в розыск несовершеннолетнего парня Александра Скубу, который ушел из дома еще 4 февраля. По состоянию на 13 февраля юноша не вернулся.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!