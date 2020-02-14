Пропавший в Киеве парень с окрашенными волосами внезапно нашелся: ему "норм"

В сети появилась переписка якобы с пропавшим в Киеве несовершеннолетним парнем Александром Скубой, в которой тот заявлял, что ему все равно на собственные поиски. По словам юноши, он просто решил жить отдельно от родителей и арендовал квартиру.
Так, Скуба не возвращался домой близко 10 дней. Переписку опубликовали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.
Переписка якобы с пропавшим в Киеве Александром Скубой
Приводим диалог между парнем и неизвестным человеком:
"– Тебя ищут везде.
– Знаю.
– И что? Пох*й?
– Ну, да.
– А родители?
– Живу "норм". Квартиру снимаю. А они для меня – в сторонке.
– А ищут зачем тебя тогда?
– Потому что я несовершеннолетний.
– Так напиши, что с тобой все "норм".
Примечательно, что на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook информация о розыске Скубы все еще была актуальной 14 февраля, после публикации соответствующей переписки.
Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киева объявила в розыск несовершеннолетнего парня Александра Скубу, который ушел из дома еще 4 февраля. По состоянию на 13 февраля юноша не вернулся.
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