Пропавший под Киевом подросток найден мертвым: первые фото и видео

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня.

Его искали, по разным версиям, от одной до двух суток. Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Труп вытащили из озера около 16:30. А самого парня разыскивали "всем селом".

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