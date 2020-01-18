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18 января • обновлено в 18:03
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Пропавший под Киевом подросток найден мертвым: первые фото и видео

7.2т
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В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня.

Его искали, по разным версиям, от одной до двух суток. Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Труп вытащили из озера около 16:30. А самого парня разыскивали "всем селом".

Пропавший под Киевом подросток найден мертвым

Пропавший под Киевом подросток найден мертвым

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Как сообщал OBOZREVATEL, погибшим в результате падения с многоэтажки по улице Героев Сталинграда, 10-А на Оболони в Киеве оказался подросток.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Киев
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