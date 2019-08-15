Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Пролетел восемь этажей: в Киеве произошло ЧП с ребенком

2.4т Читать материал на украинском

В Киеве 8-летний мальчик выпал с восьмого этажа жилого дома и остался жив.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, несчастный случай произошел 14 августа на ул. Олевская, 7 в Святошинском районе.

Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" на месте оказали мальчику помощь, после чего доставили его в детскую специализированную больницу "Охматдет" с диагнозом – политравма.

Инцидент произошел на ул. Олевская

Инцидент произошел на ул. Олевская

Google. Maps

Новости
На Львовщине произошла масштабная авария: пострадали дети

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Иллюстрация

Иллюстрация

Инцидент произошел на ул. Олевская

Инцидент произошел на ул. Олевская

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
криминал дети ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...