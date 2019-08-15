Пролетел восемь этажей: в Киеве произошло ЧП с ребенком

В Киеве 8-летний мальчик выпал с восьмого этажа жилого дома и остался жив.
Как сообщили OBOZREVATEL медики, несчастный случай произошел 14 августа на ул. Олевская, 7 в Святошинском районе.
Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" на месте оказали мальчику помощь, после чего доставили его в детскую специализированную больницу "Охматдет" с диагнозом – политравма.
Инцидент произошел на ул. Олевская
Google. Maps
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Иллюстрация
Инцидент произошел на ул. Олевская
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.
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