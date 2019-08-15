Пролетел восемь этажей: в Киеве произошло ЧП с ребенком

В Киеве 8-летний мальчик выпал с восьмого этажа жилого дома и остался жив.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, несчастный случай произошел 14 августа на ул. Олевская, 7 в Святошинском районе.

Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" на месте оказали мальчику помощь, после чего доставили его в детскую специализированную больницу "Охматдет" с диагнозом – политравма.

Инцидент произошел на ул. Олевская Google. Maps

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Иллюстрация

Инцидент произошел на ул. Олевская Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.

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