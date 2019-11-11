Прокусил руку другу и выбросился с третьего этажа: в Киеве парень устроил переполох

В ночь на 11 ноября в Печерском районе Киева, на улице Рогнединская 1/13, с третьего этажа здания выпрыгнул парень. А перед этим онпрокусил знакомому руку.

Вероятно, юноша находился под воздействием каких-то веществ, что отражалось на его поведении, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, около 21:30 парень, который отдыхал с знакомыми, укусил товарища за руку и выпрыгнул с третьего этажа. Падение ослабила ветка дерева, однако он все равно получил травмы.

В Киеве парень устроил переполох Информатор

Медики из кареты скорой помощи увезли юношу, который прыгнул с высоты, в больницу. Они также оказали помощь и покусанному парню.

В ночь на 11 ноября в Печерском районе Киева, на улице Рогнединская 1/13, с третьего этажа здания выпрыгнул парень Информатор

Перед прыжком парень прокусил знакомому руку Информатор

В ночь на 11 ноября в Печерском районе Киева, на улице Рогнединская 1/13, с третьего этажа здания выпрыгнул парень Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 ноября из окна психиатрической больницы им. Павлова выпрыгнули три девочки-подростка. По предварительной информации, они пытались сбежать. Двум из них по 15 лет, еще одной – 17 лет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram