Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, вышел на работу

Прокурор Киева, который в 2015 году был уволен согласно Закону "Об очистке власти" (люстрации), а в 2020 году восстановлен в должности, Сергей Юлдашев 10 марта вышел на работу.
Он уже провел совещание. Соответствующая информация появилась на странице прокуратуры города Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Юлдашев, который приказом генерального прокурора был восстановлен в должности прокурора города Киева согласно решению Днепропетровского окружного административного суда от 25.02.2020, приступил к исполнению служебных обязанностей", – говорится в сообщении.
Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу
Прокуратура города Киева
Так, 10 марта он провел первое совещание с коллективом прокуратуры столицы Украины, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе.
Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу
Прокуратура города Киева
Как сообщал OBOZREVATEL, прокурора Киева Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно Закону "Об очистке власти" (люстрации), восстановили в должности. Такое решение принял Днепропетровский окружной админсуд.
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