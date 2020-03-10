Главная Новости
10 марта • обновлено в 15:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, вышел на работу

1.8т
Читать материал на украинском

Прокурор Киева, который в 2015 году был уволен согласно Закону "Об очистке власти" (люстрации), а в 2020 году восстановлен в должности, Сергей Юлдашев 10 марта вышел на работу.

Он уже провел совещание. Соответствующая информация появилась на странице прокуратуры города Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Юлдашев, который приказом генерального прокурора был восстановлен в должности прокурора города Киева согласно решению Днепропетровского окружного административного суда от 25.02.2020, приступил к исполнению служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу

Прокуратура города Киева

Так, 10 марта он провел первое совещание с коллективом прокуратуры столицы Украины, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе.

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу

Прокуратура города Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурора Киева Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно Закону "Об очистке власти" (люстрации), восстановили в должности. Такое решение принял Днепропетровский окружной админсуд.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
6
Смешно
2
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Ура, скоро восстановят доброе имя беркута и снесут все упоминания о скотне
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги