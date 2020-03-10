Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, вышел на работу

Прокурор Киева, который в 2015 году был уволен согласно Закону "Об очистке власти" (люстрации), а в 2020 году восстановлен в должности, Сергей Юлдашев 10 марта вышел на работу.

Он уже провел совещание. Соответствующая информация появилась на странице прокуратуры города Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Юлдашев, который приказом генерального прокурора был восстановлен в должности прокурора города Киева согласно решению Днепропетровского окружного административного суда от 25.02.2020, приступил к исполнению служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу Прокуратура города Киева

Так, 10 марта он провел первое совещание с коллективом прокуратуры столицы Украины, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе.

Прокурор Киева, которого восстановили в должности после люстрации, Юлдашев вышел на работу Прокуратура города Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурора Киева Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно Закону "Об очистке власти" (люстрации), восстановили в должности. Такое решение принял Днепропетровский окружной админсуд.

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