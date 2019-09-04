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4 сентября • обновлено в 10:59
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/ Криминал

"Проделки черепашек-ниндзя": в центре Киева авто попало в необычное ЧП

1.3т Читать материал на украинском

В центре Киева, возле поворота на улицу Бассейная и ТРЦ Gulliver, автомобиль попал в необычное ЧП. Он наехал на россыпь гвоздей.

Об этом сообщил водитель на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. Он добавил соответствующие фото.

"Утро начинается не с кофе. Киев, центр… Еду я, никого не трогаю, при повороте на улицу Бассейная на что-то наехал, и руль начало бить", – написал мужчина.

В Киеве авто попало в необычное ЧП

В Киеве авто попало в необычное ЧП

Dtp.kiev.ua

Под постом пользователи принялись комментировать нелепую ситуацию и подшучивать.

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"Кто-то с "любовь" делал "ежиков", "Шиномонтаж вместо того, чтобы вкладывать деньги в рекламу, вкладывает их в гвозди", "А шиномонтажа случайно рядом нет? Могли подбросить", "Черепашки-ниндзя не пробегали?", "Может, ночью какой-то Джеймс Бонд уходил от погони, хотя у него были бы трубки – гораздо эффективней", – отметили они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина припарковала свой автомобиль возле парка имени Тараса Шевченко, а позже увидела якобы свою же машину на улице Крещатик. Хоть номера, цвет, модель, год выпуска и тонировка совпали, но оказалось, что это совсем другое авто.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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