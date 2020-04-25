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25 апреля • обновлено в 18:58
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Продавали младенцев иностранцам: в Киеве разоблачили преступную схему "суррогатного материнства"

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В Киеве преступная группа лиц под видом суррогатного материнства незаконно отправляла за границу новорожденных детей.

Как сообщает пресс-служба ОГП, к организации преступной схемы причастны руководители одной из столичных клиник в сфере репродуктивной медицины.

Также установлено, что злоумышленники подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Квартира, где находились дети

Квартира, где находились дети

ОГП

"Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около 50 тысяч долларов США, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тысяч долларов США, услуги по фиктивному браку с иностранцами от 1000 – 1500 долларов", – отмечено в сообщении.

Правоохранители провели 11 обысков, в ходе которых изъяли медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов иностранцев, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и прочее.

Изъятые деньги и документы

Изъятые деньги и документы

ОГП

Квартира, где находились младенцы

Квартира, где находились младенцы

ОГП

Кроме того были обнаружены квартиры, где содержались новорожденные дети до того, как их перевезут за границу. В одной из квартир в Киеве правоохранители нашли 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

После оформления соответствующих актов работниками ювенальной превенции младенцев доставили в детские больницы города Киева. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Младенец

Младенец

ОГП

Следственные действия

Следственные действия

ОГП

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
дети Офис генерального прокурора Украины
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