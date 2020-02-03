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3 февраля • обновлено в 16:10
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/ Криминал

Продавали через Telegram: на Киевщине поймали преступников с наркотиками на миллион

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Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал.

Такой "товар" покупали наркозависимые из самой столицы и области. Об этом сообщила пресс -служба полиции Киевской области на своей станице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Молодые люди четко распределили между собой роли и с помощью Telegram-канала продавали целый ряд наркотических средств. Во время обысков по месту жительства фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли большое количество марихуаны, метадона и амфетамина. Стоимость этих наркотиков по ценам "черного рынка" – более 1 млн. гривен.

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Полиция Киевской области

Также были изъяты банковские карточки, на которые поступали деньги за продажу наркотиков, мобильные телефоны и разное лабораторное оборудование, с помощью которого подозреваемые изготавливали соответствующие средства.

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Молодых людей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. К этой преступной группы входил и гражданин России. Сотрудники полиции начали проверку иностранца по законности его пребывания в Украине и цели его приезда.

По факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Задержанным уже объявили о подозрении. Также полицейские устанавливают других фигурантов, причастных к организации сбыта наркотиков.

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Полиция Киевской области

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал. Скриншот сообщения

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал. Скриншот сообщения

Полиция Киевской области

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Полиция Киевской области

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Правоохранители Киевщины задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал

Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень под наркотиками устроил настоящий переполох. Он лег спать прямо у входа в чужой дом и не просыпался, потому неравнодушные прохожие подумали, что он умер.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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