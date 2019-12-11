Продавал песок: депутата Киевщины заподозрили в хищении более 30 млн грн

Депутата одного из местных советов Киевской области заподозрили в незаконной добыче и продаже песка из озера в Дарницком районе столицы Украины в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Эксперт подтвердил причиненный материальный ущерб на сумму почти 32,5 млн грн.

По версии следствия, глава правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс тоннами песка со дна озера в 2017-2018 годах и организовал его продажу.

Депутат Киевщины подозревают в хищении более 30 млн грн

10 декабря мужчине сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Новости Заместитель председателя КГГА Прокопив открестился от песчаных браконьеров

Уголовное производство расследуется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Киевщине случаи хищения песка стали уже не редкостью.

В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкий гранитный карьер".

А в сентябре "песчаные нелегалы" показали себя в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

"Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!