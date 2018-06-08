Присвоили 12 миллионов: в Киеве сотрудников полиции заподозрили в масштабной афере

В Киеве четверо сотрудников областного Главного управления Нацполиции подозреваются в мошенничестве и подделке документов.
Они работали в отделе финансового обеспечения бухотчета, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте.
"Досудебное расследование установило, что они подделали документы и оформили 23 банковских карты для выплаты зарплат на подставных лиц. На эти карты ежемесячно с 2007 по 2016 годы перечислялись деньги", ― сообщили в ГПУ.
Установлено, что на такой схеме злоумышленники заработали около 12 млн гривен.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двоих инспекторов патрульной полиции задержали после получения взятки.
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