Присвоили 12 миллионов: в Киеве сотрудников полиции заподозрили в масштабной афере

В Киеве четверо сотрудников областного Главного управления Нацполиции подозреваются в мошенничестве и подделке документов.

Они работали в отделе финансового обеспечения бухотчета, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте.

"Досудебное расследование установило, что они подделали документы и оформили 23 банковских карты для выплаты зарплат на подставных лиц. На эти карты ежемесячно с 2007 по 2016 годы перечислялись деньги", ― сообщили в ГПУ.

Установлено, что на такой схеме злоумышленники заработали около 12 млн гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двоих инспекторов патрульной полиции задержали после получения взятки.