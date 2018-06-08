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Присвоили 12 миллионов: в Киеве сотрудников полиции заподозрили в масштабной афере

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В Киеве четверо сотрудников областного Главного управления Нацполиции подозреваются в мошенничестве и подделке документов.

Они работали в отделе финансового обеспечения бухотчета, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте.

"Досудебное расследование установило, что они подделали документы и оформили 23 банковских карты для выплаты зарплат на подставных лиц. На эти карты ежемесячно с 2007 по 2016 годы перечислялись деньги", ― сообщили в ГПУ.

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Установлено, что на такой схеме злоумышленники заработали около 12 млн гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двоих инспекторов патрульной полиции задержали после получения взятки.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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