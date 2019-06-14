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Пришел к "авторитету" и попал под пресс: подробности громкого скандала с правозащитником в Киеве

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Глава организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" Эдуард Багиров, ставший фигурантом громкого ЧП в Киеве, сам пришел на встречу с криминальным авторитетом.

Повод был веским, утверждают источники OBOZREVATEL. Подробнее – в нашей публикации.

Скандал разразился 14 июня, когда супруга Багирова написала о ситуации, в которую попал ее муж, на своей странице в Facebook. Анна заявила, что мужа накануне удерживали силой в течение двух часов двое сотрудников полиции и криминальный авторитет Олег Б. со своими подчинёнными.

"Его били, забрали паспорт и документы на машину. Угрожали убийством ему и членам нашей семьи", – написала Анна.

Пришел к "авторитету": подробности громкого скандала в Киеве

Женщина отметила, что связалась с начальником полиции Киева и по его приказу правоохранители Оболонского района освободили Эдуарда. Также был задержан и "главарь банды вымогателей".

По информации источников OBOZREVATEL, все произошло в Оболонском районе Киева, в кафе "Десант" на ул. Приречной. Около 18 часов в полицию позвонила Анна Багирова и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в заведении.

Пришел к "авторитету": подробности громкого скандала в Киеве

На место сразу же выехало несколько нарядов полиции и следственно-оперативная группа (СОГ).

Как выяснилось, правозащитник приехал в кафе в 17 часов на встречу с Олегом Крапивиным, который также известен в криминальных кругах как Олег Бакинский.

Вместе с Крапивиным было еще несколько его "соратников" и телохранители.

Разговор Багирова и Крапивина происходил на повышенных тонах, потом "авторитет" и его люди якобы несколько раз ударили правозащитника – Крапивин будто-бы требовал отдать взятые Багировым в долг 30 тысяч долларов.

Свидетели из азербайджанской диаспоры, которые приехали с "авторитетом", сообщили правоохранителям, что Багирова никто незаконно не удерживал. А сами сотрудники заведения и вовсе заявили, что ничего не видели.

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Источник OBOZREVATEL утверждает, что у Багирова давно были "определенные проблемы с бизнесом". Что, впрочем, не дает оснований физически выбивать из него долги.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем. Также проверяется информация о возможной причастности сотрудников полиции к данному инциденту.

Эдуард Багиров

Эдуард Багиров

Эдуард Багиров – известный правозащитник. Является автором концепции антирейдерских методов борьбы. Кроме того, эффективно защищал права владельцев при попытке нарушения их интеллектуального права и от рейдерских захватов частного имущества граждан Украины и иностранцев.

В 2013 году в Багирова стреляли в Киеве. Резиновую пулю из ноги достали врачи скорой помощи. Сам правозащитник не заявлял в тогда еще милицию, так как не хотел огласки.

Олег Крапивин

Олег Крапивин

Олег Крапивин – известный спортсмен, чемпион мира среди ветеранов, который сумел войти в историю вольной борьбы. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Азербайджана и СССР, который сплотил и возглавил одну из самых сильных в Украине диаспорских организаций – Киевскую. Бизнесмен, совладелец крупного киевского ТРЦ Dream Town.

Крапивин есть в базе "Миротворца". Тут он проходит как криминальный авторитет "Бакинский".

Пришел к "авторитету": подробности громкого скандала в Киеве

"Начал преступную деятельность в 90-е годы в составе ОПГ "Авдыша". Придерживается воровских традиций, имеет связи в правоохранительных органах, держит общак и распределяет его в местах лишения свободы. На короткой ноге с бывшим смотрящим по Киевскому Центру.. Держал под контролем несколько группировок, которые занимаются вымогательством и продажей наркотиков... Начиная с 2000 года стремился легализоваться. Был дружен с покойным Максимом Курочкиным. Неформально входил в состав компании "Росукрэнерго", – говорится на сайте.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Темы
ЭксклюзивКриминал
Персона
Эдуард Багиров
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Фейкозреватель работает против частных людей и за ее коррупцию
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