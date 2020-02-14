Прищемил руку и поехал дальше: в Киеве водитель маршрутки попал в скандал из-за ребенка

В Киеве водителя маршрутного автобуса №507 (Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины)обвинили в том, что тот, закрывая дверь транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.

Об инциденте рассказала мама потерпевшего ребенка Анна Свистунова на странице "Типичное Голосеево – Киев" в Facebook. По ее словам, случай произошел 13 февраля.

"Водитель закрыл двери, не дождавшись выхода ребенка из маршрутки!!! Прищемил ей руку и начал продолжать движение!!! Я ее держала за руку! Пассажиры маршрутки начали кричать, а я чуть не разбила ему окно..." – написала женщина.

В Киеве водитель маршрутки попал в скандал из-за ребенка Facebook/"Типичное Голосеево – Киев"

Свистунова отметила, что после этого маршрутка остановилась. А водитель, по словам матери ребенка, объяснил свой поступок тем, что позади ехало еще одно транспортное средство общественного назначения и мужчине нужно было поскорее добраться на следующую остановку, чтобы забрать как можно больше пассажиров.

"Мы выходили быстро, ребенку уже семь лет... Не заметить нельзя было! В маршрутке все сидели – ничего не загораживало обзор водителю!!!" – подчеркнула женщина.

Пост в сети о скандале в маршрутке Киева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина заявила, что ее вместе с 8-летней дочерью 30 января избила диспетчер маршрутки.

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