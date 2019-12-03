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3 декабря • обновлено в 20:31
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Под Киевом Porsche устроил ДТП с маршруткой: появились неожиданные подробности

2.2т
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Автомобиль Porsche Cayenne, который устроил смертельное ДТП с маршруткой в Буче под Киевом, принадлежит одному из банков.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. На фото, которое опубликовали очевидцы аварии, виден государственный номер внедорожника АА 5116 ТВ.

Данное авто принадлежит юридическому лицу, а именно ПриватБанку (код ЕГРПОУ - 14360570).

Спикер областной полиции Николай Жукович подтвердил OBOZREVATEL, что в ДТП погибли два человека, еще трех госпитализировали.

Под Киевом Porsche устроил ДТП с маршруткой: подробности
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Под Киевом Porsche устроил ДТП с маршруткой: подробности
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Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом Уполномоченный президента Николай Кулеба вместе с сыновьями попал в жесткую аварию. Выяснилось, что омбудсмен поехал на красный свет.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто ПриватБанк
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