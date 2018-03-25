Применили спецсредства: появились детали о пьяном задержании экс-главы патрульных Харькова

В Киеве с применением спецсредств задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем.

Данную информацию подтвердила УП пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

По ее словам, Мельник был уволен из полиции еще в прошлом году.

"Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. На него был составлен протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила Кутовая.

Она добавила, что Мельник пытался убежать, а при задержании оказал сопротивление, и поэтому к нему были применены спецсредства.

"Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он проходил у врача-нарколога, результаты будут через несколько дней", - добавила пресс-секретарь патрульной полиции.

Как сообщал "Обозреватель", в Ривном пьяный полицейский подрезал депутата и пытался убежать.