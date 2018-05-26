Применили газ: в Киеве напали на церковь УПЦ КП

Вечером в пятницу, 25 мая, в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на улице Пушкинской в столице двое неизвестных распылили слезоточивый газ.

В результате пострадала эконом патриархии монахиня Варвара, сообщается на сайте патриархата.

"Свои действия нападавшие никак не объясняли. Неизвестные скрылись, их разыскивает полиция. В результате инцидента других пострадавших или какой-либо угрозы нет", – сказано в сообщении.

В церкви подозревают, что "инцидент может быть вызван желанием неких лиц или сил обострить ситуацию в обществе и в церковной среде в условиях ожидания решения вселенского патриарха относительно издания томоса об автокефалии церкви в Украине".

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве рассказали УНН, правоохранители разыскивают нарушителей, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "хулиганство".

В полиции отметили, что два человека вбежали в помещение и применили газовый баллончик. Патруль выехал по адресу и опросил свидетелей происшествия.

Сообщение зарегистрировали в Журнале единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал это нападение провокацией страны-агрессора и потребовал взять помещение под государственную охрану -

"В связи с хулиганским нападением на помещение УПЦ Киевского Патриархата становится понятным, что провокации со стороны Москвы против Церкви, которая последовательно и решительно поддерживает предоставление Томоса об автокефалии, будут усиливаться. Поэтому помещение нужно подвергать надлежащей государственной охранй", - написал он в своем Twitter.

У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися.Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты предупредили, что после провозглашения в Украине единой поместной церкви возможны массовые столкновения ее сторонников с прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата за контроль над храмами.