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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Криминал

"Приехали страну менять": в Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

5.3т
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В Киеве люди, которые 6 февраля приехали в Конгрессно-выставочный центр "Парковый" на презентацию приложения "Дія", где должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук, припарковали свои авто не по правилам дорожного движения.

Об этом написал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook. Он опубликовал соответствующие фото с места (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Приехали люди к президенту, страну менять. Начинают с себя. За 100-200 метров гора свободного места, чтобы спокойно припарковаться..." – написал он.

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

Facebook/Константин Андриюк

Новости
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В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

Facebook/Константин Андриюк

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами. Позже в сети вспыхнула волна возмущения из-за фото с вновь неправильно припаркованной машиной "Юзика".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
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