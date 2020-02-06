"Приехали страну менять": в Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов"

В Киеве люди, которые 6 февраля приехали в Конгрессно-выставочный центр "Парковый" на презентацию приложения "Дія", где должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук, припарковали свои авто не по правилам дорожного движения.

Об этом написал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook. Он опубликовал соответствующие фото с места (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Приехали люди к президенту, страну менять. Начинают с себя. За 100-200 метров гора свободного места, чтобы спокойно припарковаться..." – написал он.

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов" Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов" Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов" Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов" Facebook/Константин Андриюк

В Киеве на презентации с Зеленским заметили "автохамов" Facebook/Константин Андриюк

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами. Позже в сети вспыхнула волна возмущения из-за фото с вновь неправильно припаркованной машиной "Юзика".

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