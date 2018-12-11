Прибыли четыре ''скорых'': под Киевом маршрутка столкнулась с фурой

Под Киевом во вторник вечером, 11 декабря, произошло масштабное ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика.

Авария случилась недалеко от КПП в сторону города Ирпень. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

По состоянию на 17:15 на место происшествия уже прибыли четыре автомобиля скорой помощи. О количестве пострадавших на данный момент неизвестно.

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Позже в сообществе "Киев Оперативный" сообщили, что пострадавшие получили различные серьезные травмы.

"Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами: и черепно-мозговые, и пострадавший подросток, у одного из мужчин от удара выпало глазное яблоко", – сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в с. Старые Петровцы на Киевщине в "Таврию" въехала легковушка, которая затем скрылась с места ДТП. Прибывшие полицейские, по словам пострадавшего, не оформили аварию и посоветовали сделать отмену вызова, позвонив на 102.