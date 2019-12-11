Превышено в десятки раз: в Киеве забили тревогу из-за ртути на заводе

В результате вредного производства на заводе "Радикал" в Киеве, который уже много лет назад закрыли, остались огромные объемы ртути. В начале зимы норма была превышена от 4 до 16 раз.

В то же время загрязненная территория ничем не была огорожена и не охранялась. Об этом написала пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на различных участках. Летом показатель достигает 40 раз... Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье. Здесь расположены офисные помещения, Дарынок, культурный центр "Платформа арт-завод", – говорится в сообщении.

В Киеве забили тревогу из-за ртути на заводе Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины

В ближайшее время запланировали закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. Также КГГА начнет работу над проектом с демеркуризации завода, а министерство подготовит необходимые документы, чтобы ускорить присоединение к Минаматской конвенции о ртути.

Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, где изготавливали телескопы для подводных судов. На территории завода осталось 200 тыс. тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов.

В июле 1996 года работу "Радикала" остановили, но с нарушением норм вывода мощностей из эксплуатации, остатки химических веществ не вывезли. В 2012- 2013 годах с завода "Радикал" уже убирали зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве находится много мест, которые несут огромную опасность для здоровья людей и наносят вред окружающей среде. В частности речь идет и о заводе "Радикал".

Издание узнало, что "Радикал" на улице Красноткацкая в Деснянском районе является зоной повышенного экологического риска.

На его территории находится более 200 тыс. тонн отходов со ртутью, испарения которых, даже в небольших дозах, могут привести к серьезным нарушениям здоровья.

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