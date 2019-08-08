Превратили в свалку! В Киеве псевдоучастники АТО захватили землю

В Киеве группа мужчин под видом участников АТО на Донбассе захватила 20 га земли якобы для постройки гаражного комплекса.

Весь участок по адресу ул. Милославская, 58 они превратили в мусорную свалку, сообщили на странице Комиссии по проверке информации о резонансных объектах строительства в Facebook.

"Под видом участников АТО делки захватили земельный участок около 20 га на окраине Троещине. Сначала они пытались отвести ее якобы под гаражи, но потом превратили в мусорную свалку. Не брезговали и продажей верхнего слоя грунта", – уточнили представители комиссии.

Захваченный участок земли Facebook Комиссия по проверке информации о резонансных объектах строительства

Комиссия поручила провести проверку этого земельного участка экологической службе, а также собирается направить заявление в полицию относительно возможного самовольного использования земли и преступлений в сфере экологии.

На Троещине псевдоучастники АТО устроили свалку Facebook Комиссия по проверке информации о резонансных объектах строительства

На опубликованный снимках видно, что неподалеку с жилыми домами на пустыре валяются груды мусора, в том числе пластик, картонные коробки и стройматериалы.

Мусор Facebook Комиссия по проверке информации о резонансных объектах строительства

Адрес участка Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киевской области неизвестные мужчины в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив и снять с должности председателя Вильшанского сельского совета. Около 50 неизвестных собрались у сельского кооператива "Новоселицкое". При себе они имели документы с признаками подделки.

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