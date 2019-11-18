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18 ноября • обновлено в 12:46
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/ Криминал

Претензий нет: появились неожиданные детали кровавой резни в Киеве

1.3т
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В Киеве в зале лотереи 17 ноября между двумя посетителями возник словесный конфликт. Он внезапно закончился кровавой резней.

Инцидент произошел на Подоле. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Между двумя посетителями заведения возникла словесная перепалка. Во время конфликта один из них достал нож и ударил им оппонента в ногу, а потом скрылся.

В Киеве 17 ноября случилась кровавая резня

В Киеве 17 ноября случилась кровавая резня

Так, 38-летнего киевлянина с колото-резаной раной бедра госпитализировали. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. Также пострадавший заявил правоохранителям, что не имеет никаких претензий к обидчику.

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Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения надлежащей проверки полицейские примут соответствующее правовое решение по данному инциденту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 17 ноября, произошла резня в зале игровых автоматов "Лото", который расположен в МАФе на улице Галицкой, 13.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
#безгрангатынезачёт))
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