"Премия Дарвина!" Детали жуткого ДТП в Киеве с парнем и девушкой разозлили сеть

Сеть разозлили детали жуткого ДТП в Киеве, на проспекте Победы, 24 декабря, в результате которого пострадали молодой парень и девушка. Оказалось, что ремнем безопасности пользовалась только пассажирка, а водитель пренебрег этим правилом безопасности.

Пост с подробностями аварии разместил командир батальона в патрульной полиции Евгений Зборовский на своей странице в Facebook. Он предположил, что автомобиль двигался на большой скорости, а на мокрой дороге водитель не справился с управлением.

"Автомобиль бросает на тротуар, и дальше он, как жестянка, пролетает между тремя электроопорами, влетает в валуны на клумбе и продолжает кувыркаться с крыши на колеса близко 150 метров! Зрелище ужасное, я такого еще никогда не видел ", – написал Зборовский.

В Киеве молодые парень и девушка попали в жуткое ДТП Facebook Евгения Зборовского

По его словам, молодой водитель вылетел через лобовое стекло, а затем с очень серьезными политравмами и переломами в критическом состоянии был госпитализирован.

"Пассажирка была прочно зафиксирована ремнем безопасности и воздушными подушками. Несмотря на то, что трудно понять, какой автомобиль на фото, а капот и обшивка разлетелись в разные стороны на площади в сотни квадратных метров, но ремень безопасности надежно зафиксировал пассажирку и уберег от серьезных травм. А у водителя 1996 года рождения ремень безопасности был застегнут за спинкой кресла", – подчеркнул правоохранитель.

Под помстом пользователи сети начали гневно комментировать ситуацию и поведение парня.

"Этот господин однозначно должен стать номинантом премии Дарвина! Хочется увидеть в отчете врачей, какие травмы это чудо получило только от подушек безопасности, которые сработали, потому что он "обманул "систему", "Естественный отбор в действии", "Это хорошо, что он ничего не влетел в остановку или на других людей/авто", "Ну, может, хоть это научит", "Если голова отсутствует, то и не жалко даже", – написали они.

Справка. Премия Дарвина – виртуальная ежегодная премия, названная в честь одного из авторов теории эволюции Чарльза Дарвина. Ее присуждают лицам, которые нелепым образом погибли или потеряли способность иметь детей, и таким образом лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества.

Комментарии пользователей сети относительно жуткого ДТП в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей сети относительно жуткого ДТП в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей сети относительно жуткого ДТП в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей сети относительно жуткого ДТП в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошли два масштабных ДТП, в результате которых пострадали три человека, в том числе беременная женщина.

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