Представлялись коммунальщицами: в Киеве поймали банду воровок

В Киеве за разбой задержаны двое женщин, которые представились работниками коммунальной службы, чтобы грабить квартиры.

Они, проникнув в частное жилище, угрожали живущей там женщине ножом, сообщается на странице патрульной полиции столицы в Twitter.

В полицию поступил вызов от пострадавшей, которая впустила в свою квартиру двух неизвестных, так как они назвались коммунальщицами. В результате аферистки забрали телефон и украшения потерпевшей.

Патрульные Киева задержали злоумышленниц в одном из маршрутных автобусов.

Позавчора патрульним Києва надійшов виклик про розбій. Заявниця впустила до свої квартири двох жінок, які представилися працівниками комунальної служби. Погрожуючи ножем, жінки забрали телефон та прикраси потерпілої. Зловмисниць патрульні виявили в одному з маршрутних автобусів. pic.twitter.com/qqhVx1CgFY — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 27 травня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице Украины мужчина стал жертвой "психотропного ограбления".