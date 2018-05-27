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Представлялись коммунальщицами: в Киеве поймали банду воровок

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В Киеве за разбой задержаны двое женщин, которые представились работниками коммунальной службы, чтобы грабить квартиры.

Они, проникнув в частное жилище, угрожали живущей там женщине ножом, сообщается на странице патрульной полиции столицы в Twitter.

В полицию поступил вызов от пострадавшей, которая впустила в свою квартиру двух неизвестных, так как они назвались коммунальщицами. В результате аферистки забрали телефон и украшения потерпевшей.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице Украины мужчина стал жертвой "психотропного ограбления".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалполиция
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