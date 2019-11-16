Представляла лично Гонтарева: что известно о задержанном в Киеве банкире

Задержанный по подозрению в хищениях и отмыванию средств глава государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко был на хорошем счету в Нацбанке. Летом 2014-го его в качестве руководителя банка представила лично Валерия Гонтарева.

Изначально Гриценко считался темной лошадкой – лондонским инвестбанкиром, который внезапно возглавил крупнейший украинский госбанк. Однако за пять лет работы в "Укрэксиме" он успел подпортить себе репутацию.

Подробнее о том, чем известен задержанный банкир – читайте в материале OBOZREVATEL.

Связь с Гладковским и чиновничье прошлое

На сайте госбанка страница с биографией Гриценко пустует уже несколько лет. Первые упоминания о его карьере в финансовом секторе появились в 2004-м. Тогда он работал в Министерстве финансов начальником управления в департаменте финполитики, а министром был Николай Азаров. Правда, Гриценко продержался на должности всего год.

Уже в 2007-м начался лондонский период работы Гриценко. Сперва в Standart Bank PLC (вице-президент департамента рынка капиталов), а затем в Havilland S.A (ассоциированным директором).

После смены власти в 2014-м он вернулся в Украину, прошел конкурс на должность главы крупнейшего банка – главы Укрэксимбанка. Там он и продолжил свою карьеру вплоть до задержания.

Один из участников рынка рассказал OBOZREVATEL: у Гриценко были хорошие отношения с властью, он выдавал кредиты, в том числе, и "Укроборонпрому". "Приходил как инвестбанкир. За пять лет стал очень влиятельным. Точно знаю, что его кандидатуру рассматривали даже на должность главы НБУ. Но тогда политически не сложилась, должность досталась Смолию (Яков, - действующий глава Нацбанка)", – рассказывает один из участников рынка.

Александр Гриценко

Единственное темное пятно в биографии – расследование экс-нардепа Сергея Лещенко о кредите корпорации "Богдан" (ее президент – подозреваемых в хищениях бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук). Политик в эфире одного из телеканалов заявил, что Гриценко заключил с корпорацией договор реструктуризации кредита под 0,5-1,5% годовых аж до 2031 года.

"До конца 2018 года процент "Богдану" составит 0,5%! Весь следующий год ставка станет 1%. В 2020 – 1,5%. При том, что сейчас учетная ставка НБУ, то есть процент, под который Нацбанк дает в долг коммерческим банкам, составляет 17%", – заявил Лещенко в эфире 24 канала.

На данный момент в СБУ не разглашают, в чем именно подозревают Гриценко. Однако, по их версии он участвовал в организации преступной группировке, присваивал средства и незаконно их легализовал.

Неожиданное задержание

О задержании Гриценко сообщили его родственники. Они обратились к журналистам нескольких телеканалов заявив, что банкира похитили неизвестные прямо на глазах у его ребенка и посадили в темных автобус. Позже оказалось, что неизвестными были сотрудники СБУ. Те получили указания от Генеральной прокуратуры.

Связано ли его задержание с Гладковским и "Укроборонпромом" на данный момент неизвестно.

"Никакого похищение одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", – заявили в СБУ.

Детальнее о причинах задержания Гриценко читайте вскоре на OBOZREVATEL.

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