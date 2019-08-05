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Предприятие под Киевом пытались захватить вооруженные лица: момент попал на видео

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В Борисполе Киевской области 5 августа неизвестные совершили попытку захвата предприятия. Все они были одеты в камуфляжную форму.

Они пытались блокировать работу охраны, персонала и попасть в производственные отделы. Видео с места ЧП опубликовал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

Правоохранителям удалось задержать их прямо на предприятии. При себе у злоумышленников нашли неизвестные документы, основываясь на которых они и пытались совершить захват.

Задержание

Задержание

Facebook Андрей Небытов

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Изъятые вещи

Изъятые вещи

Facebook Андрей Небытов

"Два организатора будут задержаны и помещены в СИЗО. Открыли уголовные производства по ст. 187 и 296 (разбой и хулиганство. – Ред.)", – уточнил Небытов.

Изъятое

Изъятое

Facebook Андрей Небытов

Он также опубликовал фотографии изъятых у задержанных вещей. Среди них – кастет и пистолет (или его имитация).

Как писал OBOZREVATEL, в апреле киевская полиция задержала 62 человека, которые участвовали в рейдерском захвате детского спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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