Предложил дружить: в Киеве педофил изнасиловал 10-летнюю девочку

В Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

Он присылал ей свои обнаженные фото и предлагал дружбу. После педофил договорился с девочкой о встрече. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Встретившись со школьницей, он отвел ее в недостроенное здание, где изнасиловал. Педофила вскоре задержали. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и части 4 статьи 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

Педофилу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Житомиром отец изнасиловал 4-летнюю дочь.

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