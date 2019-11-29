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29 ноября • обновлено в 12:35
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Предложил дружить: в Киеве педофил изнасиловал 10-летнюю девочку

8.8т
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В Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

Он присылал ей свои обнаженные фото и предлагал дружбу. После педофил договорился с девочкой о встрече. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Встретившись со школьницей, он отвел ее в недостроенное здание, где изнасиловал. Педофила вскоре задержали. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и части 4 статьи 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

Педофилу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Житомиром отец изнасиловал 4-летнюю дочь.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраине с приходом гейро-пейских ценностей каждый сотый стал пидофилов, каждый тысячный маньяк и гей.
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы разберитесь сперва, может он активист, патриот или ветеран АТО...
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К Денис
К Денис
ООО))) бешенство матки опять, как он говорит, работает=))) хддд
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