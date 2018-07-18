Знакомились прямо на улице: в Киеве женщина предлагала наркотики детям

В Киеве заметили женщину, предлагающую детям попробовать наркотики. Она познакомилась с ними на улице под предлогом просьбы о помощи.

Об этом в группе Los Solomas в Facebook написала Наталья Кондрат. По ее словам, 17 июля к двум ее дочкам подошла неизвестная девушка, которая попросила воспользоваться их мобильным телефоном.

"Вчера около 17.00 на улице Ушинского (Соломенский район. ― Ред.), напротив школы № 64, к моим девочкам (12 и 13 лет) подошла девушка, попросила телефон, якобы ей нужно воспользоваться интернетом, чтобы найти ее ребенка. Одна девочка дала телефон, барышня там что-то стала искать, а потом показала им картинку и предложила отойти или подождать кого-то", ― пересказала Кондрат.

Далее, по ее словам, дочки испугались незнакомки, забрали телефон и ушли. После проверки истории просмотров в браузере телефона стало понятно, что женщина заходила на сайт для продажи наркотиков.

"Потом оказалось, она показывала им сайт, где продаются наркотики, всякие разноцветные кристаллы. Наверно, пыталась уговорить их попробовать", ― написала женщина.

В комментариях к ее посту отметили, что таким способом мошенники также выманивают у детей мобильные телефоны.

"Моего сына так и развели на телефон. Повелся, хотя уже не раз обсуждали тему общения на улице с незнакомыми людьми", ― написала Елена Кобелева.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали полицейского, который продавал наркотики.