Пожары в Чернобыльской зоне: спасатели показали, как живут на передовой борьбы с огнем

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали и рассказали, в каких условиях находятся пожарные в Чернобыльской зоне отчуждения.

Так, по состоянию на 20 апреля к тушению пожаров там было привлечено более 1300 человек и сотни единиц техники. Об этом написала пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Учитывая информацию в соцсетях о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожарные имеют ненадлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали, как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров", – говорится в сообщении.

Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне ГСЧС Украины

Так, для спасателей было развернуто пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в с. Старые Соколы, с. Рудня-Ильинецкая и с. Дубрава.

Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне ГСЧС Украины

Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне ГСЧС Украины

"На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрено пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питание в полевых условиях и обеспечено продуктами питания. Завтракают и ужинают пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к местам тушения пожаров. Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО", – добавили в ГСЧС.

Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне ГСЧС Украины

Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне ГСЧС Украины

Также для спасателей было организовано надлежащие санитарно-гигиенические условия, дозиметрический контроль, медицинское обеспечение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.